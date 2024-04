M5s Puglia su mozione sfiducia a Emiliano: “Non la voteremo”

“Non possiamo votare una mozione di sfiducia per l’operato della giunta regionale. E non accettiamo alcun tipo di lezione e tentativi di strumentalizzazione dal centrodestra”. È quanto dichiarato dal capogruppo del M5s in Consiglio regionale pugliese, Marco Galante, nel corso di un’intervista rilasciata all’Ansa intervenendo sulla mozione di sfiducia nei confronti del governatore della Regione Puglia Michele Emiliano annunciata dal centrodestra.

“Abbiamo lasciato – prosegue – il perimetro della maggioranza e rimesso le deleghe, ma questo non vuol dire, come ribadito anche dal presidente Conte, rinnegare il lavoro fatto sia dall’assessora Barone che dalla consigliera delegata Grazia Di Bari in questi anni. Un lavoro che invece è importante e va riconosciuto, come stanno facendo i tanti cittadini che stanno scrivendo alle nostre consigliere per ringraziarle di quanto fatto”, conclude.

