Mini rimpasto nella giunta Emiliano: entrano tre donne

L’atteso rimpasto di Giunta in Puglia è arrivato in serata, in realtà si tratta di un “mini” rimpasto, soltanto tre le caselle riempite.

Il presidente della Regione, Michele Emiliano, infatti ha firmato le seguenti nomine assessorili: a Serena Triggiani la delega all’Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza Ambientale, Parchi, Rischio industriale, Politiche abitative, Crisi industriali e Politiche di genere; a Viviana Matrangola la delega a Cultura, tutela e sviluppo delle imprese culturali, Legalità e Antimafia sociale; a Debora Ciliento la delega ai Trasporti e Mobilità sostenibile.

Intanto l’assessore alla Sanità della Regione Puglia, Rocco Palese, ha rassegnato le dimissioni. Lo ha annunciato lo stesso Palese spiegando che “considerata l’attuale situazione politica ho ritenuto opportuno formalizzare le mie dimissioni da assessore, anche nella speranza che questo possa favorire una più rapida soluzione che consenta al Governo regionale di riprendere e continuare a lavorare per il bene dei cittadini pugliesi”.