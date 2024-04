Possibili esalazioni tossiche in hotel a Roma, evacuato

Presunte esalazioni tossiche, per questa ragione, un hotel in via Rasella a Roma è stato evacuato. A riferirlo la polizia locale. Attualmente sarebbero cinque le persone trasportate in ospedale. Sul posto sono presenti anche i vigili del fuoco che, al fianco della polizia locale, si stanno occupando di mettere in sicurezza la zona.

Le esalazioni tossiche, secondo quanto emerso, sarebbero riconducibili al cloro che si trovava nel locale tecnico a servizio della Spa situata al piano inferiore dell’albergo. Tutte le persone all’interno della struttura sono state allontanate. Otto in totale le persone soccorse in albergo, i più gravi sarebbero un 60enne e una 50enne portati in ospedale in codice rosso, ma non sarebbero in pericolo di vita. Altre due donne, una di 26 e una di 39 anni, sono state trasportate invece in codice giallo. Tra loro anche i dipendenti della struttura. Sul caso stanno indagando anche i pm della Procura di Roma che sono in attesa di una prima informativa sull’incidente avvenuto in mattinata, dopo di che i magistrati procederanno alla formale apertura di un fascicolo d’indagine che, secondo quanto si apprende, potrebbe essere avviata per il reato di lesioni personali e violazioni della normativa sulla sicurezza sul lavoro.

