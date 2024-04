Putignano piange don Rosario: “Un grande uomo”

Putignano piange don Rosario, parroco della chiesa San Filippo Neri e punto di riferimento per la comunità. E’ stato colto da un malore e per lui non c’è stato nulla da fare. Aveva da poco festeggiato i 50anni di sacerdozio. Tanti i messaggi di addio. “La tua ultima omelia di domenica tutta incentrata sul dono di essere figli di Dio in Cristo Signore. E noi tutti, siamo diventati anche figli e nipoti tuoi don Rosario. Mi mancherai, davvero”. “Caro Don Rosario, oggi Putignano piange non solo un sacerdote ma un grande uomo al servizio della propria comunità. Da te ho imparato che la porta deve essere aperta, sempre – si legge in un altro commento sui social – Non hai mai lasciato indietro nessuno operando in silenzio, nell’ombra, nel rispetto di tutto e tutti. Da te ho imparato, dal giorno della mia prima confessione, che l’ascolto deve prescindere dal giudizio. Non hai mai negato aiuto e supporto a chi è venuto da te, mettendo sempre gli altri davanti alla tua persona. Putignano oggi perde tanto. Sappi che ti piangeremo. Ti auguro un nuovo viaggio sereno e guardaci, guidaci da lassù, ché i tempi non sono proprio luminosi”.

“Ci ha lasciato Don Rosario — scrive Tonio Coladonato – già parroco della parrocchia di San Filippo Neri di Putignano e responsabile della comunità tossicodipendenti di Putignano. Questa mattina il don ha accusato un malore è stato subito soccorso ma le manovre salva vita sono risultate vane, don Rosario è salito nella casa del Padre. E’ stato sempre grande l’affetto che univa don Rosario alla sua comunità, adesso riposa in pace tra le braccia di Dio”. (foto facebook parrocchia San Filippo Neri)