Risposte alle domande dei giocatori sui bonus del Sportaza casino e di altri siti

Quasi tutte le piattaforme moderne offrono bonus ai propri clienti nuovi e abituali. Il Sportaza casino non fa eccezione. I nuovi arrivati possono ottenere un bonus di benvenuto, mentre gli utenti abituali possono accedere a codici bonus speciali e alla possibilità di partecipare a varie promozioni. Tuttavia, nonostante tutti i punti siano previsti nelle condizioni per ricevere i bonus, gli utenti hanno spesso delle domande. Vediamo di spiegare tutto nel dettaglio.

Quali sono i bonus?

Sul sito del Sportaza casino, gli utenti possono trovare diversi tipi di premi, differenti non solo per la tipologia e le condizioni. La divisione principale delle offerte riguarda il tipo di intrattenimento a cui sono destinate. Alcuni dei bonus offerti dal Sportaza casino possono essere utilizzati specificamente per giocare alle slot, mentre altri si applicano solo alle scommesse sportive. Tieni presente che gli incentivi che, ad esempio, vengono rilasciati per il gioco d’azzardo, non possono essere utilizzati per le scommesse e viceversa.

Bonus per le slot

I bonus per giocare alle slot del Sportaza casino sono molto vari. L’utente può ottenere il 100% fino a 500€, oltre a 200 giri gratis; il 100% fino a mBTC, oltre a 100 giri gratis. Le offerte includono anche un cashback fino al 15% e la possibilità di ottenere fino a 50 giri gratis ogni settimana. Se l’utente ha intenzione di ricaricare il suo conto nel fine settimana, riceve anche un certo bonus.

Bonus scommesse

Il Sportaza casino non offre solo la possibilità di giocare alle slot, ma anche di effettuare scommesse sportive. Gli utenti sono attratti da un gran numero di eventi e da quote piacevoli. Inoltre, anche il programma di bonus sembra allettante. Si tratta di un bonus del 100% fino a 50€, una scommessa del 100% (senza rischio) di 50€, un bonus del 10% fino a 500€.

Le condizioni e i contenuti dei programmi bonus possono cambiare?

Naturalmente, può succedere. Per questo motivo, gli utenti che vogliono registrarsi su una certa piattaforma devono assicurarsi di leggere le condizioni attuali per ricevere gli incentivi e scommetterli.

Quali sono i requisiti di puntata?

I requisiti di puntata per i bonus di benvenuto sono condizioni stabilite da un casinò o da un bookmaker che un giocatore deve soddisfare per poter prelevare le vincite ottenute con un bonus di benvenuto. I requisiti di solito includono la necessità di completare un certo numero di scommesse o di selezionare un certo numero di giochi. Solo una volta soddisfatte le condizioni, i fondi del bonus diventano disponibili per il prelievo. I requisiti devono essere specificati nelle condizioni di utilizzo del bonus. Questi variano a seconda del casinò o del bookmaker specifico.

Ad esempio, il sito web di Sportaza casino ha requisiti molto fedeli. Il prelievo avviene nel rispetto di semplici requisiti. Il limite massimo è di 10 volte l’importo del bonus. Ricorda che prima di prelevare i fondi del bonus è obbligatorio superare una verifica.

Quali sono i vantaggi dell’utilizzo dei bonus?

Alcuni giocatori si rifiutano di ricevere i bonus, pensando che si tratti solo di una manovra di marketing del casinò. Non neghiamo che i parchi giochi utilizzano i privilegi per attirare l’attenzione e stimolare la registrazione al sito. Ma questo significa che i power-up sono malvagi? Ovviamente no. Se usati correttamente, offrono molti vantaggi. Ad esempio:

Strumenti aggiuntivi per il gioco. I giocatori ottengono fondi extra su cui scommettere e non devono effettuare un deposito aggiuntivo per farlo.

Aumenta la frequenza delle vincite. I giocatori possono effettuare più puntate utilizzando i giri extra.

Aumento dell’entità dei premi. Se parliamo di aumentare l’importo del deposito, in questo caso i giocatori possono puntare somme leggermente maggiori. È chiaro che tutte queste azioni aumentano le possibilità di vincita.

E, naturalmente, il vantaggio principale per gli scommettitori è lo studio dell’offerta di gioco. I bonus ti permettono di provare i diversi giochi del sito senza dover effettuare scommesse con denaro reale.