A Bari manifesti elettorali in dialetto: “La nuova stagione”

“Hàmme rùtte u prise” e “Acquann’ abbòtte, abbòtte a ttùtte”. Si legge questo sui manifesti elettorali in dialetto barese (ma con traduzione) comparsi a Bari. Ad accompagnargli l’hashtag “La nuova stagione” i cartelli fanno parte della campagna elettorale avviata dal candidato di centrodestra, Fabio Romito, in corsa per le elezioni dell’8 e 9 giugno. I manifesti, con colori semplici e disegno stilizzato delle onde del mare, sono un chiaro riferimento alla volontà di andare oltre i nomi dei candidati stessi portando avanti la necessità, più volte espressa dallo stesso centrodestra, di lasciarsi il passato alle spalle e chiudere con i vent’anni di centrosinistra nel capoluogo pugliese.

“I misteriosi manifesti colorati – fanno sapere i promotori dell’iniziativa – sprigionano l’essenza autentica del dialetto barese, che con sarcasmo e ironia fotografa lo stato emotivo dei cittadini, coinvolti loro malgrado dal terremoto politico in atto. Grafiche vivaci e vibranti, frasi taglienti che catturano l’attenzione dei passanti, invitandoli a riflettere sulle sfide e le speranze della città. Una “nuova stagione” è all’orizzonte?”, concludono.