Bari, dopo 27 anni chiude il Demetra: “Anni indimenticabili”

Dopo 27 anni di attività, lo storico locale di Bari, il Demetra, in via Giovene, chiude per sempre la sua saracinesca. Ad annunciarlo è il proprietario, Piero Caputo, che con un post sui social ha voluto avvertire i clienti. “Difficile trovare le parole – si legge nel post – scusatemi. Grazie di cuore a tutti voi per questi anni indimenticabili”.

Un post che è diventato subito “luogo di ricordi” di tanti cittadini, ma anche persone di passaggio che hanno voluto raccontare, tra sgomento, nostalgia e commozione, i momenti passati nello storico locale. “Un pezzo di storia per tutti! Le serate con voi – ha scritto una cittadina – per me, sono state la mia giovinezza ed indimenticabili. Per me rimarrà il bar migliore di sempre con i baristi migliori di sempre”, ha concluso. “Sarai sempre il posto del cuore di tutti noi – scrive un’altra – il pre-serata, il cicchetto della buona notte, il primo cocktail del primo appuntamento! Buona pensione e buona vita”, conclude.

Foto Facebook