Doppio incidente sulla statale 16. Uno si è verificato a Palese, altezza curvoni, in direzione Sud. Ancora ignote le dinamiche del sinistro, coinvolto un camion. Si registrano lunghe code e disagi al traffico con rallentamenti che non permettono il normale transito. Il secondo incidente si è verificato invece in direzione Nord, all’altezza dell’uscita di via Napoli, accesso C. Anche in questo caso si registrano rallentamenti.

Foto repertorio