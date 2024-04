Bari, l’ultimo discorso di Decaro in Consiglio: “Viaggio bellissimo”

“Ieri ho fatto il mio ultimo discorso da sindaco in consiglio comunale. Voglio ringraziare tutti i consiglieri per il bellissimo viaggio fatto insieme in questi anni. Permettetemi di inviare un grazie particolare ai consiglieri di minoranza, il commiato finale è il segno tangibile del grande rispetto istituzionale, reciproco, che c’è sempre stato in questi anni. Nonostante siamo stati quasi sempre su posizioni diverse, ci accomuna la cosa più importante di tutte: l’amore per questa città”. Lo scrive sui social il sindaco di Bari, Antonio Decaro, condividendo il video di un frammento nell’ultimo discorso in qualità di sindaco della città.

“Questi anni mi hanno insegnato ad ascoltare e a guardare in faccia gli avversari che restano e resteranno sempre avversari, mai nemici. Ho cercato sempre la mediazione in questo Consiglio Comunale, cercando quello che poteva unire e non dividere perché non è vero che la ragione sta sempre con il più forte. Conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo, lo dice una canzone di Vecchioni. Non so scrivere poesie, nemmeno canzoni, anche se canto qualche volta, non le so nemmeno cantare. Spesso però mi sono rivolto al cielo per chiedere di indicarmi la strada giusta come succede ai naviganti. Ho provato a tenere il timone di questo straordinario viaggio tentando di portare la nave in un mare sicuro. Abbiamo solcato il mare con il bello e cattivo tempo. Oggi voglio dire che è stato un viaggio bellissimo grazie e soprattutto a voi”, ha detto infine rivolgendosi ai consiglieri che lo hanno salutato con un caloroso applauso.

