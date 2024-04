Bari, si cercano ballerini e acrobati: “Per il corteo di San Nicola”

Chiamata alle arti per lo spettacolo che si terrà nel corso del corteo storico di San Nicola. Il centro nazionale di produzione della danza ResExtensa – Porta d’Oriente, fondato dalla coreografa Elisa Barucchieri, cerca danzatori, traceurs, acrobati e trapezisti per lo spettacolo di danza in programma durante il Corteo storico di San Nicola del prossimo 7 maggio.

Per partecipare alla call, indirizzata a professionisti e non, è necessario inviare curriculum, foto e video breve a casting@resextensa.it entro le ore 18 di lunedì 29 aprile. Per i professionisti le prove si svolgeranno il 5 e 6 maggio. Per i non professionisti si prevede un breve periodo di formazione, indicativamente a partire dal giorno 2 maggio, in cui si avrà la possibilità di essere selezionati per partecipare allo spettacolo del 7 maggio.

Foto repertorio Facebook Decaro