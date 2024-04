Primavera con sciarpa e cappello, ma ancora per poco

“Pieno inverno in primavera con un tracollo termico di 25 gradi in 8 giorni: domenica 14 aprile il termometro ha raggiunto i 33 gradi all’ombra al nord, in Pianura Padana le massime ad una singola cifra, ben sotto i 10 gradi”, afferma Lorenzo Tedici, meteorologo del sito IlMeteo.it. L’esperto sottolinea le ragioni del colpo di coda invernale: “Le aree polari e artiche, alla fine della lunga notte invernale, si presentano ancora molto fredde e sottozero, anche ad aprile, e possono influire sul clima europeo di primavera. Quest’anno, tra l’altro, la Scandinavia ha vissuto lunghi periodi gelidi e da record di freddo: -44,3 gradi il 5 gennaio 2024 in Finlandia e -23 gradi anche in piena città ad Oslo, tanto per citare due esempi evidenti. E nelle ultime settimane un po’ di questo freddo polare invernale è riuscito a resistere e, successivamente, a scendere di latitudine verso l’Italia”.

“L’irruzione scandinava – prosegue il meteorologo – ha portato la neve in collina, il termometro ad una singola cifra, il ritorno dei vestiti pesanti e delle tradizioni da pieno inverno. E il freddo continuerà per altre 48 ore, dilagando anche verso il Centro e poi verso il Sud. Nelle prossime ore toccherà a tutto il Centro vivere una fase più rigida con altre nevicate sugli Appennini localmente sotto i mille metri”. Negli ultimi dieci giorni di aprile le temperature saranno al di sotto delle medie stagionali. Tuttavia il freddo che ha colpito l’Europa si attenuerà tra la fine di aprile e l’inizio di maggio. Da fine aprile cambia tutto. Attesa pioggia e temperature sopra la media del periodo.