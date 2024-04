25 aprile a Bari, Romito: “Libertà da difendere ogni giorno”

“Nel giorno in cui si festeggia la Libertà nel nostro Paese, non possiamo dimenticare, anche noi giovani generazioni, di esprimere la nostra gratitudine a chi ha perso la vita per garantircela, anche se nati oltre l’oceano. La libertà, però, dobbiamo difenderla ogni giorno. Libertà dal malaffare, libertà dalla mancanza di opportunità dei nostri giovani, libertà dalle raccomandazioni nei concorsi. Libertà sempre, ogni giorno”. E’ il messaggio per il giorno della Liberazione del candidato sindaco del centrodestra alle Comunali di Bari, Fabio Romito, consigliere regionale della Lega. (foto repertorio Ufficio stampa Romito)