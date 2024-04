A Bari il primo premio “Villaggio del Giusto”

L’associazione De Gustibus Vitae, attiva dal 1991 nella promozione dei territori e della gastronomia pugliese, in collaborazione con l’associazione LeZZanZare, nell’ambito dell’organizzazione del “Villaggio del Gusto 2024 – CAB Edition” che si terrà a Bari in Largo Giannella (Rotonda del Lungomare di Bari) dal 6 al 12 maggio, è lieta di annunciare l’apertura delle candidature per partecipare al primo premio “Villaggio del Giusto”, dedicato alla figura di Pino Tulipani, Primo Garante dei Diritti delle Persone con Disabilità della Regione Puglia scomparso nel 2020, volontario attivo a favore delle persone affette da autismo, disturbi psichici e comportamentali e protagonista di numerose battaglie a difesa del sociale e delle persone più deboli.

Il premio é istituto per assegnare a cittadini ed imprese un riconoscimento per la promozione e diffusione della cultura dell’inclusione in tutte le sue forme.

*Criteri di Partecipazione:*

1. *Motivazione per l’Inclusione:* I candidati devono dimostrare un forte impegno e interesse nell’avanzare la causa dell’inclusione sociale, culturale o professionale.

2. *Esperienza Precedente:* Saranno preferiti i candidati che hanno esperienza pregressa nella promozione dell’inclusione, attraverso attività, progetti o iniziative svolti in passato.

3. *Creatività e Innovazione:* Cerchiamo candidati che portino nuove idee e approcci innovativi per promuovere l’inclusione e affrontare le sfide legate alla diversità.

*Modalità di Candidatura:*

I candidati interessati sono invitati a inviare una lettera di motivazione accompagnata dal proprio curriculum vitae, evidenziando le loro esperienze e competenze rilevanti per il progetto sull’inclusione.

Le candidature devono essere inviate via email a info@degustibusvitae.it entro la scadenza del 30.04.2024. Si prega di includere “Candidatura per il Progetto sull’Inclusione” come oggetto dell’email.

I candidati selezionati saranno contattati per un’intervista o ulteriori informazioni.

Per ulteriori domande o informazioni, contattare l’organizzazione alla mail info@degustibusvitae.it.

Le premiazioni si svolgeranno a Bari domenica 12.05.2024 nella giornata conclusiva dell’evento “Villaggio del Gusto 2024 – CAB Edition”.