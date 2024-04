Bari, a San Pio grande festa del volley: circa 300 bimbi

Grande festa del volley oggi a Bari, in particolare nel quartiere Municipio 5, a San Pio. Sono oltre 300 i bimbi (nati dal 2012 al 2017) presenti sul posto per le finali territoriali S3 primo livello che si stanno svolgendo nel Centro Sportivo del quartiere.

L’evento, organizzato dal Comitato Territoriale FIPAV Bari Foggia in collaborazione con le associazioni del territorio, ha preso il via alle 9.30 e durerà sino all’ora di pranzo, quando saranno premiate le squadre vincitrici. Le squadre provengono da diverse province pugliesi, ma non solo, oltre alle squadre dal Leccese e dal Foggiano vi sono anche squadre dalla Basilicata.

“Una grande festa per il territorio – ha raccontato la referente di una delle associazioni organizzatrici – oggi ci sono moltissimi bambini, ma anche tante famiglie che provengono da tutta la Regione e non solo. È bellissimo vedere questo luogo pieno di vita e voci di bambini”, ha concluso.