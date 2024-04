Bari, al via il monitoraggio dell’aria nel sottovia Quintino Sella

Durerà fino a giugno il monitoraggio da parte dell’Arpa dei valori di inquinamento dell’aria nel sottovia Quintino Sella. Dati che saranno confrontati con i nuovi rilevati dopo i lavori in programma dopo l’estate e che riguarderanno la realizzazione di un nuovo asfalto in pavimentazione fotocatalitica con rivestimento in biossido di titanio in grado di “catturare” lo smog e di una pista ciclabile (lato AncheCinema) con l’ampliamento dei marciapiedi, per un importo di 2 milioni e 100mila euro.

L’intervento vedrà quindi la fruizione esclusiva da parte dei ciclisti del marciapiede opposto a quello abitualmente utilizzato dai pedoni, in modo tale da poter attraversare il sottopasso con una soluzione dedicata alle biciclette. Dall’altro lato saranno ampliati i marciapiedi. A conclusione, si procederà con il nuovo asfalto.

Il percorso ciclabile si connetterà da un lato alle zone 30 del Murattiano e del Libertà (in particolare con il progetto su corso Italia fino alla stazione) e alle piste ciclabili light previste in via Quintino Sella e via De Rossi (la cui ultima parola sarà posta dalla futura giunta), dall’altro con l’itinerario nell’ambito della riqualificazione di via Capruzzi e che sarà collegato con la pista ciclabile esistente di viale della Repubblica.