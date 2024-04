Bari, Laforgia: “Costituzione nata da chi ha lottato per la libertà”

“Se oggi abbiamo una Costituzione nata dalla Resistenza lo dobbiamo a coloro che, anche quando tutto sembrava perduto, decisero di opporsi e rischiare la vita per la loro e la nostra libertà. E che nei decenni successivi hanno continuato a combattere, con le loro idee, perché quella Costituzione non fosse tradita. Ora e sempre. Viva la Resistenza”. Lo scrive in un post pubblicato sui social, Michele Laforgia candidato sindaco alle Comunali di Bari di M5s e Convenzione.

“La Resistenza fu anche una questione privata – aggiunge – la liberazione dal nazifascismo e la riconquista della dignità di un intero popolo, che nella stragrande maggioranza era stato fascista e aveva vergogna di sé”. “La guerra di liberazione fu questo: ridare vita a un corpo morto, il corpo della nazione – continua -. Ci volle una guerra civile per restituire dignità e sentimenti a un Paese perduto e ai molti uomini e alle tante donne che si erano smarrite e che durante il fascismo avevano creduto in Mussolini, nella dittatura, nell’impero e persino nelle leggi razziali”.