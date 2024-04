Bari, slalom tra le buche in stazione a Palese: “Pericoloso”

Slalom tra le buche in stazione, accade a Palese, nel Municipio 5, dove sul percorso dedicato ai pedoni che costeggia i binari, poco dopo la fine del marciapiede dedicato alla sosta dei mezzi, ci si imbatte in un buco profondo che, evidenziano alcuni pendolari “al buio non è facilmente percettibile”. A segnalarlo sono proprio i cittadini.

“Se conosci la stazione e il percorso lo scansi – evidenzia un cittadino – se invece la fai per la prima volta e al buio, non si vede nulla e si rischia di caderci dentro. Inutile sottolineare che questo percorso lo fanno studenti delle superiori, dell’università, ma anche tanti adulti e anziani. Il buco è profondo, ci si può fare male” – conclude. Non molti anni fa, sempre a Palese, ma poco più avanti rispetto al punto in questione, ci fu una problematica simile. Il buco, allora coperto da un masso, venne poi riparato. “Aspettiamo che riparino anche questo – conclude un altro cittadino – nella speranza che nel frattempo non ci scappi qualche ferito”.