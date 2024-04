Mercato immobiliare: il trilocale rimane il più richiesto

La domanda nelle grandi città a gennaio 2024 appare oggi concentrata prevalentemente sul trilocale che raccoglie il 40,0% delle richieste. A seguire il bilocale con il 25,3% e il quattro locali con il 22,4%. Il trilocale, quindi, si conferma la tipologia più ricercata come già accaduto sei mesi fa ma avanza il bilocale. Il piccolo taglio, quindi, vede un aumento della concentrazione di richieste a conferma, in parte, del ritorno degli investitori che in genere scelgono questa tipologia. E’ quanto emerge da uno studio Tecnocasa.

Si nota, al contrario, una diminuzione della concentrazione della domanda sui quattro locali, come conseguenza dell’aumento dei prezzi che sta interessando le metropoli e dell’esaurirsi, in parte, della spinta data dalla pandemia alla ricerca di abitazioni più ampie. Il trend si conferma ormai da tre semestri.

Se il trilocale prevale a livello italiano è il bilocale la tipologia più ricercata a Milano (46,6%), unica tra le grandi città a fare eccezione per la presenza importante di investitori e single tra gli acquirenti e per essere la città più costosa d’Italia, con un prezzo medio di 4287 € al mq per una tipologia usata e 5015 € al mq per il nuovo.

Il quattro locali prevale a Genova (44,5%) città dove i prezzi sono decisamente più contenuti e si aggirano intorno a 1126 € al mq per la tipologia usata e 1612 € al mq per quelle di nuova costruzione.

L’analisi della domanda nei capoluoghi di regione che non sono grandi città, conferma il trilocale come tipologia più ricercata con il 51,6%, seguito dal quattro locali (22,7%) e infine dal bilocale che raccoglie il 21,6%. In queste realtà cresce la percentuale di richieste di piccoli tagli come monolocali e bilocali, diminuisce quella sui trilocali e cinque locali confermando il trend registrato anche nelle metropoli. Si segnala però un aumento della percentuale di richieste dell’1,2% sui quattro locali, tipologia in queste realtà più accessibile grazie ai prezzi più bassi. Tra i capoluoghi di regione la percentuale di richieste di trilocali è più elevata a Catanzaro (65,8%) e a Venezia (63,7%).