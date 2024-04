Piero Pelù, dal 26 aprile il nuovo singolo Maledetto cuore

Dopo aver riacceso i motori e infiammato i suoi fan con l’inedita Novichok, Piero Pelù è pronto per tornare con un nuovo singolo dal titolo Maledetto Cuore. Il brano, pubblicato su etichetta Epic Records/Sony Music Italy, esce il 26 aprile in radio e sulle piattaforme digitali. Maledetto cuore e Novichok sono due delle tracce che saranno presenti in Deserti, il nuovo album atteso per il 7 giugno. Deserti è il secondo capitolo della Trilogia del Disagio, lavoro iniziato nel 2020 con la pubblicazione del disco Pugili fragili. Mentre Novichok è musicalmente molto legata alle radici litfibiane (per questo Pelù ha deciso di presentarlo ai suoi fan in un luogo per lui molto importante ossia la cantina di via De’ Bardi a Firenze dove i Litfiba sono nati e hanno mosso i primi passi e dove lui non cantava dalla fine del 1988), Maledetto cuore è un altro tassello nella costruzione di Deserti, la prima rock ballad del nuovo album. “Maledetto cuore – racconta Pelù – è una rock ballad che affronta il tema della difficoltà di comunicazione tra persone, nei rapporti amorosi ma in modo ancora più ampio nei rapporti umani in generale. Da una parte c’è la consapevolezza di essere travolti dal proprio caos interiore e dall’altra il bisogno di condividere la propria realtà sapendo quanto è difficile farlo”.

Maledetto cuore è un viaggio tra le dune dei deserti alla ricerca degli altri di cui abbiamo bisogno per aiutarci a capire noi stessi e il caos dentro e fuori di noi”. “Lezioni di resistenza” dal caos del mondo dove quello che la storia ci ha consegnato come il male assoluto si sta pericolosamente riproponendo. All’uscita del nuovo album seguirà anche il ritorno sul palco. Il Deserti Tour di Piero Pelù partirà il 29 giugno da Spilimbergo (PN) prima di proseguire il 26 luglio a Castiglione del Lago (PG), il 27 luglio a Porto Recanati (MC), il 9 agosto ad Asiago (VI), il 16 a Noto (SR), il 18 a Bagheria (PA), il 20 a Roccella Jonica (RC), il 22 a San Pancrazio Salentino (BR), il 24 a Veroli (FR) e concludersi il 13 settembre a Cernobbio (CO). Piero Pelù, per questo nuovo viaggio ha scelto di sostenere Emergency.