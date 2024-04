Bari, accesso interdetto alle spiagge: “Lavori su recinzioni”

Sono in fase di ultimazione i lavori di messa in sicurezza e sostituzione delle vecchie recinzioni, oltre all’installazione di nuovi archetti, in via dei Trulli nel quartiere di Torre a Mare. “Siamo subito intervenuti, dopo la segnalazione ricevuta dalla Pro Loco Torre a Mare e i tanti residenti, preoccupati di non poter raggiungere le bellissime calette durante questa estate. Si tratta di una messa in sicurezza in attesa di un progetto più complesso di recupero della costa”, spiega il presidente del Municipio, Lorenzo Leonetti. Sulla questione ne era nata una forte contestazione tra i residenti, a causa proprio delle recinzioni che erano state montate e che impedivano l’accesso alle spiaggette.