Bari, ancora cantieri a Japigia: nuovo divieto di transito

Con apposita ordinanza, la ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere pubbliche ha disposto, per consentire l’esecuzione di lavori AQP di costruzione di impiantistica fognaria, dal lunedì 29 aprile 2024 al 6 maggio 2024, la chiusura al transito veicolare e il divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati in viale Japigia, nel tratto compreso tra via Archita e via Pitagora. Verrà garantito il libero transito, con l’ausilio di movieri, ai mezzi di soccorso, ai residenti e per eventuali passi carrabili e garage. Si tratta dell’ennesimo cantiere che viene aperto contemporaneamente ad altri a Japigia: i residenti sono esasperati e denunciano disagi quotidiani. (foto repertorio)