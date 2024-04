Bari, degrado e abbandono nell’area cani del parco Maugeri – FOTO

Dalle recinzioni obsolete all’assenza di maniglie, fino alla fontana sempre intasata e piena di fango, ma non solo, anche spazi troppo piccoli per gli amici a quattro zampe. È così che si presenta l’area cani del giardino del parco Maugeri, inaugurato nel 2023 e costato 2 milioni di euro con finanziamento del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie della città portando a nuova vita i terreni bonificati dell’ex Gasometro.

A denunciare le condizioni di degrado dell’area cani sono gli stessi cittadini che più volte, evidenziano, si erano rivolti al sindaco Antonio Decaro “ottenendo solo promesse non mantenute”. “Come sempre – spiega un cittadino – si fanno grandi per dire che hanno fatto qualcosa, poi però si dimenticano di fare manutenzione. L’area cani è impresentabile, le recinzioni sono già rotte, i cani sono sempre a rischio fuga e la fontana è sempre un pantano, piena di fango. Ogni volta i cani tornano a casa più sporchi”, ha concluso. Parole a cui fanno eco quelle di un’altra cittadina.

“Sono padrona di un golden retriever e parlo anche a nome di molti altri padroni di cani. L’area del parco Maugeri non è idonea agli amici a quattro zampe perché c’è una fontanella sempre intasata che rende l’area un pantano, inoltre l’area è piccolissima per i cani di grossa taglia e le recinzioni sono già rotte perché i cani hanno una forza tale che queste ultime non hanno retto neanche un poco. La maniglia del cancelletto? È rotta. Abbiamo anche interpellato il sindaco un paio di volte quando è venuto al parco, ci ha fatto la promessa di aggiustare l’area, ma ad oggi in quest’area non possiamo portare i nostri cani serenamente. Rivolgiamo il nostro appello alle istituzioni: vogliamo un’area dove poter portare i nostri cani”, ha concluso.