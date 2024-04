C’è la scritta errata “senza glutine”: Lidl richiama prodotto

A causa di un errore di etichettatura, sul prodotto “Vitasia” Marinated Wakame (Insalata di alghe di mare marinate, con semi di sesamo e fagioli di soia verdi sbollentati precotti), 250 g, lotti e scadenze indicati (Scad. 24/04/2024 – Lotto 2024145798, Scad. 25/04/2024 – Lotto 2024146343, Scad. 29/04/2024 – Lotto 2024147444), venduto dalla Lidl, è presente l’indicazione “senza glutine” mentre il prodotto contiene glutine (allergene indicato in lista ingredienti).

Il prodotto è stato confezionato nello stabilimento di Heiploeg International B.V., Panserweg 14, 9974 SL Zoutkamp, Paesi Bassi. “Si invitano i consumatori allergici o intolleranti al glutine che avessero acquistato il prodotto a non consumarlo e a riportarlo al punto vendita per il rimborso, anche senza presentazione dello scontrino. Il prodotto può invece essere consumato con sicurezza dai clienti non allergici o intolleranti al glutine – si legge nel richiamo di Lidl – Il richiamo coinvolge solamente l’articolo “Vitasia” Marinated Wakame, 250 g, lotti e scadenze sopra indicati. Altri prodotti venduti da Lidl Italia non sono coinvolti dal richiamo. Per informazioni è possibile chiamare il numero verde di Lidl Italia 800 48 00 48”.