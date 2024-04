Al Sud 132mila imprese familiari, 827mila i dipendenti

Le imprese familiari attive nel Sud Italia sono circa 132mila e contano su una forza lavoro di oltre 827mila dipendenti. Nel complesso, le cosiddette family firms rappresentano circa il 61% delle imprese presenti nel Mezzogiorno (circa 217mila) e impiegano il 33% della forza lavoro complessiva (circa due milioni e mezzo di occupati). Il dato è stato reso noto a Bari in occasione della presentazione di Flag (Family business lab on accounting & governance), il nuovo centro di ricerca italiano lanciato da Deloitte private, università Federico II di Napoli e l’università Aldo Moro di Bari e rivolto in modo specifico al mondo delle imprese familiari.