Contro l’autonomia differenziata, flash mob a Bari

“Il Governo Meloni va avanti con il progetto scellerato di smantellamento della Repubblica e di attacco ai diritti delle persone. Il 29 aprile il disegno di legge Calderoli inizierà l’iter parlamentare alla Camera, dopo tempi incredibilmente ristretti di discussione in Commissione, nella disattenzione generale e alle spalle di cittadini spesso ignari delle conseguenze che si riverseranno sulle loro vite”. Così in una nota il comitato per l’Unità della Repubblica di Terra di Bari annunciando un sit in di protesta.

“L’autonomia differenziata – si legge nella nota – porterà un ulteriore impoverimento del Sud, dei territori e delle fasce sociali più disagiate, già colpite dai tagli a scuola e sanità, dalla precarietà lavorativa e di vita, dall’impoverimento dello stato sociale, mentre si aumentano le spese militari e proseguono le politiche di guerra. Come A Roma e in tante altre città italiane, il 29 aprile saremo ancora a manifestare la contrarietà a questo progetto, come da anni facciamo, nelle piazze, nelle università, nei luoghi di lavoro e di studio. Lunedi 29 aprile sarà un triste giorno per chi crede nei valori costituzionali di unità e indivisibilità della Repubblica. In questi mesi è aumentata l’opposizione a questa deriva, con il moltiplicarsi delle iniziative e la presa di posizione di autorevoli voci e soggettività sociali, sindacali e politiche. Saremo in piazza della Libertà, sotto il Palazzo di Governo, a partire dalle 17.30, per un flash mob simbolico e dimostrativo contro il regionalismo predatorio”.