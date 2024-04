Fine settimana più caldo, ma con pioggia a Nord-Ovest

La temperatura risale durante questo fine settimana, dopo le massime di circa 12 gradi toccate nei giorni scorsi, ma al Nord Ovest la primavera si fa ancora attendere perché sono previste piogge. Lo indicano le previsioni di Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it. Il caldo si deve all’anticiclone nordafricano, che porterà “pieno sole al Sud, cieli poco nuvolosi al Centro con massime fino a 24-25°C (picchi di 27°C in Sardegna) ma non riuscirà ad impedire una certa instabilità al settentrione ed in Toscana con qualche piovasco sparso”. Per domenica, prosegue la nota, è atteso “un ulteriore aumento delle temperature, con valori massimi di 28°C a Caserta, 26°C a Napoli e 25°C a Firenze”.

A Nord-Ovest sono invece previsti “ancora rovesci intensi, abbondanti nevicate oltre i 1.900-2.000 metri e anche la sabbia del deserto in sospensione: non si esclude quindi la possibilità domenica di un nuovo episodio di Neve Rossa in montagna, tra Piemonte e Valle d’Aosta”. Se per lunedì 29 aprile si prevede “il ritorno del sole ovunque con caldo fino a 31°C in Sicilia”, nel pomeriggio di martedì 30 è attesa una nuova perturbazione. Nel dettaglio Sabato 27: piogge al Nord Ovest, scarse altrove; al Centro piogge sull’Alta Toscana, nubi sparse altrove; a Sud bel tempo e clima mite. Domenica 28: a Nord: più soleggiato e mite, maltempo all’estremo Nord Ovest; al Centro sole e clima mite; a Sud: soleggiato e caldo. Lunedì 29: a Nord soleggiato e mite; al Centro sole e clima caldo per il periodo; a Sud soleggiato e caldo.

(foto freepik)