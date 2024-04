Eventi nel fine settimana a Bari: ecco le strade chiuse al traffico

Sarà una domenica di “passione” per gli amanti delle auto d’epoca da una parte e per i residenti del centro e di Bari vecchia dall’altra a causa delle chiusure al traffico. Domani, 28 aprile, è prevista la rievocazione del Gran Premio di Bari. Saranno 50 i bolidi partecipanti, di alto pregio artistico e collezionistico, con equipaggi provenienti da tutta Italia, dalla Lombardia alla Sicilia; in arrivo anche piloti ed auto dall’estero, con due presenze dalla Svizzera, una dall’Olanda e un pilota italo-americano con ben 3 preziosi esemplari di auto d’epoca. Tra le chicche di quest’anno, marchi leggendari come Stanguellini, Apache, Cisitalia, Ferrari, Taraschi, Alfa Romeo, Maserati, Lotus. Auto capaci di rievocare gli anni dei piloti del calibro di Ascari, Farina, Fangio, Gonzales, Bira, Taruffi, Lorenzetti (questi di origini baresi) e dell’indimenticabile Nuvolari.

In particolare, tra le auto più rappresentative, una Stanguellini Corsa, che con il numero 514 ha partecipato al Gran Premio di Bari nel 1948; una Taraschi Urania 750 Sport appartenuta a Maria Teresa De Filippis, prima donna pilota del motorismo sportivo italiano; e poi ancora, tra le tante, Ermini 1100 Sport, Fiat Negri 508 C, Monaci bimotore 8C, Apache Formula Uno MK2, Triumph Sport Cars/Moss Monaco, Talbot 95 AV, Maserati 6CM e Maserati 200 S.

A partire dalle 9, domenica 28 aprile, inizierà l’evento prima con l’Inno di Mameli, il briefing dei piloti e il trasferimento delle auto sul circuito. Alle 9.30 inizierà la Rievocazione storica del Gran Premio di Bari: a partire dallo start, posto in corrispondenza di piazza della Libertà, il circuito abbraccerà tutto il borgo antico di Bari e offrirà ai partecipanti la possibilità di sfilare in piena sicurezza, grazie alle “chicane” (curve obbligate): un concentrato adrenalinico ed emozionante per equipaggi e spettatori, che potranno riassaporare il ricordo dello storico tracciato del Gran Premio di Bari, che si correva alle massime velocità della Formula 1 di allora.

Alle 14, infine, nei pressi della tribuna autorità in Corso Vittorio Emanuele (accanto alla zona paddock),sarà allestito il podio per la consegna dei premi ai piloti vincitori della 8^ Rievocazione. A seguire, i partecipanti si sposteranno nella Sala Consiliare del Comune di Bari per la consegna delle targhe e il saluto a tutti i partecipanti da parte degli organizzatori dell’evento e dell’Amministrazione comunale.

Una delle grandi novità dell’edizione 2024 della Rievocazione storica sarà la dislocazione, in due punti strategici del percorso (uno in Piazza Libertà, a circa 100 metri dal paddock, e l’altro nello spazio antistante all’ex Mercato del Pesce, in Piazza del Ferrarese) di due grandi ledwall, coordinati da una regia video.

Limitazioni al traffico

Per consentire il regolare svolgimento della rievocazione del Gran Premio di Bari, in programma fino a domenica 28 aprile, con ordinanza la Polizia Municipale ha disposto le seguenti limitazioni al traffico:

I. Fino alle ore 24 del giorno 28 aprile 2024, e comunque fino al termine delle esigenze, è istituito il “divieto di sosta – zona rimozione” in piazza della Libertà

II. Fino alle ore 14 del giorno 28 aprile 2024, e comunque fino al termine delle esigenze, è istituito il “divieto di sosta – zona rimozione” sul corso Vittorio Emanuele II, ambo i lati, tratto compreso tra via Cairoli e piazzale IV Novembre;

III Il giorno 27 aprile 2024, dalle ore 14 alle ore 14 del giorno 28 aprile ’24, e comunque fino al termine delle esigenze, è istituito il “divieto di transito” sul corso Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra via Cairoli e piazzale IV Novembre;

IV. Il giorno 28 aprile ’24:

1. dalle ore 2 alle ore 14, e comunque fino al termine delle esigenze, è istituito il “divieto di sosta – zona rimozione” sulle seguenti strade e piazze:

a. corso Vittorio Emanuele II, ambo i lati, tratto compreso tra via Marchese di Montrone e via Cairoli;

b. piazza Massari, ambo i lati della carreggiata con direzione di marcia da c.so Vittorio Emanuele II a piazza Federico II di Svevia;

c. piazza Federico II di Svevia, ambo i lati, compreso tutto il piazzale antistante l’Arco Alto e l’Arco Basso, la zona circostante il piazzale ed i marciapiedi;

d. corso sen. A. De Tullio, ambo i lati, tratto compreso tra piazza Federico II di Svevia e piazzale C. Colombo;

e. piazzale C. Colombo;

f. lung.re Imp. Augusto, ambo i lati, compresi i tratti di strada di accesso alla città vecchia;

g. piazzale IV Novembre;

2. dalle ore 5 alle ore 16, e comunque fino al termine delle esigenze, è istituito il “divieto di sosta – zona rimozione” su corso Vittorio Emanuele II, lato numerazione civica dispari, per un tratto di circa 30 metri , individuato dalla intersezione con via Lombardi verso piazza Massari;

3. dalle ore 7 alle ore 14, e comunque fino al termine delle esigenze, è istituito il “divieto di circolazione” sulle seguenti strade e piazze:

a. c.so Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra via Marchese di Montrone e piazzale IV Novembre;

b. piazza Massari, carreggiata con direzione di marcia da c.so Vittorio Emanuele II a piazza Federico II di Svevia;

c. piazza Federico II di Svevia;

d. corso sen. A. De Tullio, tratto compreso tra piazza Federico II di Svevia e piazzale C. Colombo;

e. piazzale C. Colombo;

f. lung.re Imp. Augusto;

g. piazzale IV Novembre.

Parcheggio gratuito residenti

Al fine di ridurre i disagi ai residenti, dalle ore 00.00 alle 24 di oggi, sabato 27 aprile, sarà consentita la sosta gratuita ai possessori di pass ZSR A, ZSR B, ZSR C, ZSR D e ZTL in tutti gli spazi di sosta ricompresi nella Zona a Sosta Regolamentata della città, senza limitazione relativa alla sottozona di appartenenza. Sono escluse dall’ordinanza le aree a pagamento per tutti Al termine della manifestazione, prevista intorno alle ore 13.30 di domenica 28 aprile, sarà ripristinato il regolare funzionamento della Zona a Sosta Regolamentata.