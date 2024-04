Il Cosenza avvicina il Bari all’inferno: 4-1 al ‘Marulla’

Ancora una sconfitta per il Bari, ancora una volta un approccio molle al match, ancora una volta dei gol presi in avvio di gara. La reazione dei biancorossi è arrivata solo sul finire del primo tempo con il gol di Nasti. L’avvio di ripresa degli uomini di Giampaolo è stato propositivo con diverse occasioni, culminate con il palo di Nasti. Ma la squadra barese si è spenta al minuto 57 dopo un tiro a lato di Sibilli. Eppure, la squadra di Viali era alle corde ma i galletti, non ne hanno approfittato. Così i padroni di casa hanno ripreso forze e convinzioni rifilando la terza rete alla formazione ospite. Poi ci ha pensato Bellomo ad inguaiare definitivamente i compagni di squadra facendosi cacciare al minuto 82 consentendo al Cosenza di segnare anche la quarta rete. Con questa pesante sconfitta, il Bari entra in zona retrocessione diretta.

SCELTE INIZIALI: Per la sfida al Cosenza, il tecnico del Bari Federico Giampaolo, recupera Guiebre, ma non ha a disposizione Diaw, Koutsoupias, Maiello e Puscas. L’allenatore abruzzese schiera i suoi con il modulo 4-2-3-1: dietro l’unica punta Nasti, agiscono Aramu, Sibilli e Kallon.

Nel Cosenza, il tecnico Viali non può contare sull’infortunato Martino, oltre a Voca e Praszelik squalificati, ma recupera Calò e Crespi. L’allenatore lombardo schiera i suoi con il modulo 3-5-2: subito in campo gli ex biancorossi Micai, Camporese, Tutino, D’Orazio e Marras, mentre l’altro ex Frabotta parte dalla panchina.

PRIMO TEMPO: Cosenza subito pericoloso al minuto 3 con Calò che tenta di beffare Pissardo direttamente da calcio di punizione, ma l’ex portiere dell’Arezzo è reattivo. Il gol del Cosenza è solo rimandato e arriva 2 minuti dopo con Mazzocchi che deposita in rete indisturbato sugli sviluppi di un calcio di punizione. La squadra biancorossa non riesce a reagire e allora il Cosenza raddoppia al minuto 17: Marras entra in area dalla destra e serve Tutino che mette in rete la palla del 2-0. Azione fotocopia al minuto 21, ma stavolta Pissardo riesce a respingere ed evita il 3-0 silano. Primo squillo dei galletti al minuto 34 con Kallon che colpisce di testa a lato, su calcio di punizione di Pucino. Ci prova Sibilli al minuto 36 da posizione defilata, ma Micai respinge. Al minuto 39, ancora Pucino costringe Micai all’intervento direttamente da calcio di punizione. Camporese rischia l’autogol al minuto 43 nel tentativo di respingere un cross basso di Sibilli. La riapre il Bari al minuto 44 con Nasti che raccoglie un tiro di Sibilli e mette in rete la palla del 2-1. E’ l’ultima emozione del primo tempo: si va al riposo sul risultato di 2-1 per i padroni di casa.

SECONDO TEMPO: La ripresa si apre con un cambio nel Cosenza: fuori Venturi ammonito, dentro Fontanarosa. Cosenza subito al tiro al minuto 46 con Mazzocchi, ma Pissardo para agevolmente. Bari vicinissimo al gol del pareggio al minuto 48: Aramu serve in profondità Nasti che calcia di prima intenzione, ma c’è il palo a dirgli di no. Ancora galletti pericolosi al minuto 56 con Kallon che serve Benali in area, ma il tiro del centrocampista libico viene respinto in corner da Camporese. Continua il forcing dei biancorossi con Sibilli che sfiora il palo al minuto 57 con un tiro rasoterra. Primo cambio per gli ospiti al minuto 59: fuori Aramu, dentro Morachioli. Doppio cambio per Giampaolo al minuto 74: fuori Pucino e Kallon, dentro Dorval e Bellomo. Ma il gol lo segna ancora il Cosenza al minuto 78 con Calò che pennella una meravigliosa traiettoria su calcio di punizione che fulmina l’incolpevole Pissardo. La squadra biancorossa perde la testa con Bellomo che viene espulso al minuto 82 dopo aver messo una mano al collo a Calò. Ultimi cambi per i galletti al minuto 86: dentro Achik e Acampora, fuori Benali e Maita. La chiude definitivamente la squadra di Viali in contropiede al minuto 87 con Forte. Per il Bari è notte fonda. Cosenza – Bari edizione 2023/24 è storia. Allo stadio “San Vito – Gigi Marulla” termina 4-1.

PAGELLE: Nasti risponde presente. Follia Bellomo

Pissardo 5,5, Pucino 6 (74′ Dorval 5), Di Cesare 5,5, Vicari 4,5, Ricci 4, Maita 5, Benali 5, Kallon 5 (74′ Bellomo 3), Sibilli 5, Aramu 5,5 (59′ Morachioli 5), Nasti 6

Giampaolo sv

TABELLINO

Risultato finale: 4 – 1

Marcatori: 5′ Mazzocchi 17 ‘ Tutino 44′ Nasti 78′ Calò 87’ Forte

Ammoniti: Venturi, Zuccon, D’Orazio, Benali, Pucino, Micai

Espulso: Bellomo

Tiri in porta: 8 – 4

Corner: 2 – 7

Note: Benali ammonito, salta il prossimo match.

FORMAZIONI INIZIALI

COSENZA: Micai, Camporese, Marras, Tutino, D’Orazio (c), Meroni, Calò, Antonucci, Venturi, Mazzocchi, Zuccon

Panchina: Lai, Marson, Fontanarosa, Forte, Cimino, Gyamfi, Crespi, Viviani, Canotto, Florenzi, Frabotta

BARI: Pissardo, Pucino, Di Cesare (c), Vicari, Ricci, Maita, Benali, Kallon, Sibilli, Aramu, Nasti

Panchina: Brenno, Matino, Bellomo, Achik, Lulić, Guiebre, Zuzek, Edjouma, Zanaboni, Acampora, Morachioli, Dorval

SQUADRA ARBITRALE:

Arbitro: Luca Zufferli della sezione arbitrale di Udine. Assistenti: Pasquale Capaldo della sezione di Napoli e Marco Trinchieri della sezione di Milano. Quarto ufficiale: Dario Madonia della sezione di Palermo. VAR: Daniele Paterna (Teramo), coadiuvato dall’ AVAR Giacomo Paganessi (Bergamo).

