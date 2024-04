La droga della movida, a Lecce pioggia di sequestri

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce proseguono, in tutto il territorio salentino, nelle attività di prevenzione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Nell’ambito di appositi controlli – svolti dall’inizio dell’anno anche con l’ausilio dei “Baschi Verdi” e sviluppati lungo le principali rotabili stradali della provincia, le stazioni ferroviarie e degli autobus, porti turistici, discoteche e altri luoghi di intrattenimento – si è proceduto a sequestrare complessivamente circa 5 kg di sostanze stupefacenti tra hashish, marijuana, eroina e cocaina. A seguito dell’attività di vigilanza svolta dai Finanzieri sono stati individuati 46 soggetti, di cui 18 deferiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce per spaccio e 28 segnalati alla locale Prefettura quali consumatori di sostanze stupefacenti. Tre soggetti sono stati arrestati in flagranza di reato. Particolare rilievo hanno avuto nelle operazioni i cani antidroga Jessica e Goran. L’attenzione sul fenomeno continuerà durante il periodo estivo, a testimonianza del costante impegno del Corpo volto alla tutela del cittadino, con particolare attenzione per i più giovani, nonché al contrasto del sottostante mercato illecito e del conseguente arricchimento indebito della criminalità.