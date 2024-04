Molfetta, al Palazzo della Musica è “La Stagione delle Muse”

Domenica 28 aprile, alle 21, nel Palazzo della Musica di Molfetta (in via Cifariello 25), prosegue «La Stagione delle Muse», rassegna di spettacoli di musica, canto e teatro con la direzione artistica di Francesco Tammacco. In scena lo spettacolo «Mundi Contrapunctus», scritto e interpretato da Pantaleo Annese, insieme al Trio Aër, formato da Francesco Lisena (violino), Paola De Candia (violoncello) ed Emanuele Petruzzella (pianoforte). È dedicato alla musica, alla genialità e all’opera divina di Johann Sebastian Bach, nato ad Eisenach nel 1685, nello stesso anno che ha dato i natali anche ad altri eminenti compositori, come Domenico Scarlatti e Georg Friedrich Händel. Quella di Bach è una forma d’arte che ha espresso a livelli altissimi la magica arte del contrappunto, intersecando i suoni in modo perfetto, proiettandoli sull’orizzonte del pentagramma lungo le linee melodiche della trama musicale, cercando di incastrarli e «trovando» la giusta serratura per ogni armonia.

Nello spettacolo avranno un risalto particolare la prima moglie Maria Barbara, morta prematuramente (e a cui Bach dedicherà la struggente «Chaconne»), ed Anna Magdalena, sua seconda moglie. A quest’ ultima alcuni storici attribuiscono i 6 Preludi per violoncello. Un’opera meravigliosa come «L’arte della fuga», poi, emergerà e chiuderà il viaggio nella vita, nell’opera e nel misticismo musicale di Bach.