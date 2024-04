Quando l’alcol uccide, in Italia situazione preoccupante

Nel 2022 circa 8 milioni di italiani hanno bevuto quantità di alcol tali da esporre la propria salute a rischio. Tre milioni e 700 mila persone hanno bevuto per ubriacarsi e 770 mila hanno causato un danno alla loro salute con il consumo di alcol. Sono i dati che emergono dell’annuale analisi sui consumi di alcol nel Paese dell’Osservatorio Nazionale Alcol dell’Istituto Superiore di Sanità. “I consumi di alcol in Italia evidenziano una situazione consolidata e preoccupante di aumento del rischio che dilaga nelle fasce più vulnerabili della popolazione: minori, adolescenti, donne e anziani”, afferma Emanuele Scafato, direttore dell’Osservatorio Nazionale Alcol dell’Iss. “È necessario intercettare precocemente tutti i consumatori a rischio e assicurare alle cure quelli con danno e alcoldipendenti”.

Secondo l’analisi, complessivamente sono 36 milioni i consumatori di alcol in Italia (il 77,4% dei maschi e il 57,5% delle femmine). Circa 10,2 milioni consuma alcol tutti i giorni e 5 milioni ha consumi di alcol che eccedono abitualmente le linee guida. Sono, invece, 3,7 milioni di binge drinker, vale a dire coloro che bevono per ubriacarsi: poco meno di 1 su 3 è donna. Preoccupante anche il dato sui consumatori che hanno subito danni dall’alcol e che necessitano di trattamento: sono 770 mila, ma solo l’8,2% (62.886) degli alcoldipendenti è in carico ai servizi del sistema sanitario nazionale. Infine, nel 2022, si sono registrati 39.590 accessi al Pronto Soccorso con un incremento del 12,1% rispetto all’anno precedente.