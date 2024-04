Turismo, dalla magia del passato alla natura: ecco Massafra

Dalla storia millenaria alle sue bellezze naturali, oggi siamo a Massafra, un borgo situato in provincia di Taranto che offre un’esperienza unica ai suoi visitatori mescolando tradizione e modernità.

La magia dei vicoli



Strade strette e pittoresche ricche di sorprese e scorci da scoprire passo dopo passo, è così che si presentano i vicoli di Massafra. Il consiglio è quello di scegliere di soggiornare proprio in questi luoghi, nel cuore del borgo, dove il moderno si sposerà perfettamente con le radici trasportando in atmosfere suggestive i visitatori.

Il centro storico: atmosfere dal fascino antico



Il centro storico di Massafra si apre ai visitatori con le sue strade tortuose e i vicoli che si intrecciano quasi come fili di un tessuto antico. Chiese rupestri risalenti all’epoca bizantina e testimonianze del passato si fondono con la vita moderna, creando un’atmosfera unica e affascinante. Le gravine San Marco e Madonna della Scala offrono panorami mozzafiato e raccontano storie millenarie incise nella roccia.

Dal castello alla natura mozzafiato: attrazioni da non perdere



Moltissime le attrazioni da non perdere a Massafra. Il Castello Medievale, per esempio, ospita oggi la biblioteca cittadina e domina la parte nuova della città, offrendo una vista spettacolare sulle sue mura antiche. C’è poi la maestosa Chiesa di San Lorenzo Martire, con le sue imponenti colonne: si tratta di un altro tesoro da scoprire lungo il cammino nel centro storico. Rarità da non perdere è poi la natura. A breve distanza dal centro, la Gravina della Madonna della Scala invita i visitatori a una passeggiata tra le sue grotte e chiese rupestri. Il Santuario della Madonna della Scala, risalente al XVIII secolo, è un luogo di pace e spiritualità, arricchito dall’affresco che raffigura la Madonna. Le visite guidate conducono alla scoperta della Murgia Tarantina e alla Farmacia del Mago Greguro, testimoniando antiche tradizioni e saggezza popolare.

Non solo cultura e storia, ma anche delizie culinarie



Massafra non delude nemmeno nei sapori. I ristoranti locali offrono un viaggio culinario attraverso la tradizione pugliese, con antipasti abbondanti e piatti che soddisfano ogni palato, basterà perdersi nei vicoli per lasciarsi trascinare dai moltissimi odori. Massafra, dunque, si rivela una destinazione turistica affascinante, dove storia e natura si fondono armoniosamente. I suoi tesori nascosti e la sua autenticità invitano i viaggiatori a esplorare e scoprire i segreti di questa città ricca di fascino.

Foto Freepik