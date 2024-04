Bari, disagi per il centro bloccato: “Non possiamo andare a lavoro”

Centro bloccato oggi per la rievocazione del Gran Premio di Bari e numerose sono le proteste soprattutto da parte di chi deve raggiungere Bari Vecchia per lavoro.

“I miei dipendenti e non solo – denuncia Gianni Del Mastro – non riescono a raggiungere le attività, non solo in auto ma anche a piedi. Non hanno previsto un varco per l’accesso al centro storico. È una cosa assurda. Questa è una storia che ogni anno si ripete con le stesse modalità e senza che mai l’esperienza serva a modificare qualcosa. Per noi queste domeniche di chiusura rappresentano solo un danno economico non indifferente”.

Da anni i ristoratori chiedono all’amministrazione di organizzare questi eventi o in altre location o comunque cercando di ridurre i disagi a residenti e commercianti.