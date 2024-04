Castellana Grotte si prepara all’estate: 5 concerti gratuiti

Dopo il successo dell’edizione 2023 di “Piazze d’Estate”, edizione che ha fatto registrare numeri da record con circa 130 eventi tra concerti, danza, teatro, sagre, talk ed eventi sportivi, richiamando migliaia di visitatori da tutta la Puglia, anche la prossima estate castellanese si preannuncia ricca di sorprese. Il Comune di Castellana Grotte e la società Grotte di Castellana, stanno scaldando i motori e si stanno preparando per quelli che saranno, da giugno a fine settembre, appuntamenti imperdibili in grado di soddisfare i gusti di diverse generazioni.

Tra gli eventi più attesi ci sono i concerti che si svolgeranno tra Largo Porta Grande e Piazza Garibaldi nell’ambito di “Piazze d’Estate 2024”, il calendario organizzato da Comune di Castellana Grotte e dalla società Grotte di Castellana.

Il primo concerto si terrà giovedì 25 luglio (ore 21) in Largo Porta Grande.

In scena Artie 5ive, nome d’arte di Ivan Arturo Barioli, rapper italo-sierraleonese classe 2000, tra i protagonisti assoluti della nuova scena rap italiana. Il suo è un mix tra la scuola drill di Detroit, barre dritte, testi espliciti, ma anche messaggi positivi. Artie5ive a soli 24 anni ha già conquistato 4 dischi di Platino, 3 dischi d’Oro, vanta più di 3 milioni di ascolti al mese su Spotify, ed è tra i rapper più di tendenza su TikTok. Collabora con alcuni dei nomi più importanti della scena urban da Rondosasosa a Tony Boy fino ad ANNA e Kid Yugi, passando per Digital Astro, Nerissima Serpe, Papa V, Low-Red, Boro, The Night Skinny.

Il 27 luglio torneranno – alle 21 sempre in Largo Porta Grande – alcune delle note più belle della musica italiana, quelle di Alex Britti, in tour con Alex Britti Live 2024.

Il cantautore inaugura con questo tour la sua nuova fase artistica e il ritorno sulla scena musicale. Due i nuovi singoli che proporrà al pubblico: “TUTTI COME TE” e “NUDA”, usciti venerdì 21 aprile per Believe Italia su tutte le piattaforme digitali, il primo anche in radio. Sono entrambi brani dal sound inconfondibile con cui il chitarrista romano è pronto a rivelare le sue due anime, quella pop e quella cantautorale.

Il terzo concerto – il prossimo 5 agosto ore 21, ancora in Largo Porta Grande – lascerà spazio alla musica internazionale. Sul palco Tony Hadley, una delle voci più autorevoli del pop mondiale, sulla cresta dell’onda da quattro decenni, che ha visto gli esordi con il movimento New Romantic, interpretando brani ormai diventati cult degli Spandau Ballet come “Through the Barricades”, “True”, e “Gold”. Si esibirà, accompagnato dalla Faboulous TH Band, per presentare insieme con i suoi intramontabili successi, anche le sue canzoni da solista, senza tralasciare qualche cover.

Altra stella a brillare nell’estate castellanese sarà il cantautore romano Sergio Caputo, uno dei massimi esponenti del cantautorato italiano, che il 22 agosto in Piazza Garibaldi suonerà nel Sergio Caputo Trio, una formazione pop-jazz unica nel suo genere e capace di creare un ensemble di forte impatto. Sergio Caputo alla chitarra e voce, Fabiola Torresi al basso e voce, e Alessandro Marzi alla batteria, voce – e spesso al piano – il Sergio Caputo Trio è un trio vocale e strumentale che costituisce il progetto base di Sergio Caputo. È caratterizzato da un tale affiatamento da potersi definire “telepatico”, capace di affrontare ogni brano con una visione originale e d’improvvisazione anche sui brani storici, senza mai perderne la magia.

Concluderà il calendario musicale dell’estate di Castellana Grotte, l’artista Dolcenera, in concerto il 23 agosto, ore 21, in Piazza Garibaldi. Emanuela Trane, in arte Dolcenera, salentina di nascita, è attualmente in tournée con “Anima Mundi“, un recital musicale che è la sintesi di un’intera carriera. Dolcenera ha raggiunto il successo nel 2003 fra le Nuove Proposte di Sanremo con il brano “Siamo tutti là fuori“. Ha poi esplorato stili e generi diversi, mixando il pop con suoni elettronici e contaminando gli strumenti classici, cantando d’amore ma anche delle difficoltà dei giovani, della voglia di libertà e della bellezza di una vita che non si ferma mai.