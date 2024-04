Corato, quarta tappa de La Città della Pizza 2024: al via le selezioni

Continua il Tour nazionale di selezione de La Città della Pizza 2024 che approda in Puglia per scoprire nuovi talenti dell’arte della pizza. È tutto pronto per la quarta tappa di questa ottava edizione, che si svolgerà lunedì 29 aprile presso il Casillo Lab, Via Sant’Elia Z.I a Corato, Bari. I 25 pizzaioli professionisti in gara, reclutati attraverso i canali digital, sono pronti a celebrare il meglio dell’arte bianca e si contenderanno due posti per la finale del grande evento nella Capitale, che avrà come scenario uno dei luoghi più iconici al mondo: il Circo Massimo.

“Dopo il successo di Milano, il nostro Tour continua verso Sud – afferma Emiliano De Venuti, ideatore de La Città della Pizza – e l’entusiasmo per la tappa barese è già alle stelle. Ci attendiamo, come finora è sempre avvenuto, un livello alto dove tecnica e creatività riusciranno certamente a stupire la giuria. E per la seconda manche, quella dei cavalli di battaglia, siamo certi che i concorrenti saranno in grado di valorizzare al massimo gli inconfondibili e appetitosi sapori del territorio, dai prodotti del Mediterraneo a quelli dell’entroterra”.

Come nelle altre tappe, i pizzaioli dovranno affrontare una prima manche nella quale sottoporranno alla giuria una pizza tradizionale, a scelta tra Margherita e Marinara, realizzata con ingredienti della dispensa: Fior di Latte di Gioia del Colle DOP Gioiella Latticini, Pomodoro Cirio Alta Cucina e farine Molino Casillo. I 10 che avranno ottenuto il punteggio più alto saranno ammessi alla seconda manche nella quale potranno presentare ai giudici la propria pizza “Cavallo di Battaglia”.

I criteri di valutazione adottati dalla giuria saranno anche questa volta: aspetto (assenza di bruciature, condimento uniforme); profumo (gradevolezza complessiva); impasto (sapore, leggerezza e texture); cottura; equilibrio e gusto complessivo, utilizzo degli ingredienti per il topping.

A valutare pizze e pizzaioli in questa tappa barese insieme a Luciano Pignataro e Luciana Squadrilli, Presidenti, ci saranno Salvatore Gatta, rappresentante di Associazione Verace Pizza Napoletana, della pizzeria Fandango, che concentra i sapori, spesso dimenticati, delle antiche ricette lucane in una pizza fedele alla tradizione napoletana e Tiziana Cappiello, pugliese doc e giovanissimo volto dell’arte bianca, che, con tanta ricerca e cura, gestisce la pizzeria di famiglia Il Balcone. Completano la giuria Barbara Politi, giornalista, food ambassador e pizza lover insieme a Edoardo Nati, tecnico degustatore dell’Olio Extra Vergine di Oliva della Fondazione EvooSchool.

Manca davvero poco per la quarta tappa del Tour e sono già aperte le selezioni per Napoli Lunedì 20 maggio e Bologna Lunedì 27 maggio, le ultime due call di questa edizione di La Città della Pizza in vista della finale romana. (foto comunicato)