Cucina, ricche di vitamine: in tavola le fragole

Ricche di vitamine e alleate della salute, oggi in tavola portiamo le fragole. Con il loro colore vivace e il sapore fresco, le fragole, sono uno dei frutti più amati della primavera e dell’estate. Ma non sono solo una delizia per il palato, le fragole sono infatti anche ricche di benefici per la salute. Ma andiamo per gradi. In primis, le fragole sono una delle migliori fonti di vitamina C, essenziale per sostenere il sistema immunitario, promuovere la salute della pelle e favorire la guarigione delle ferite. Inoltre, sono cariche di antiossidanti come gli antociani, che possono aiutare a combattere lo stress ossidativo nel corpo e ridurre il rischio di malattie croniche. Ma non è finita qui.

Le fragole sono infatti anche una fonte eccellente di fibre. Queste ultime favoriscono la digestione sana, regolano i livelli di zucchero nel sangue e contribuiscono a mantenere il senso di sazietà. Inoltre, gli antiossidanti e i composti antiinfiammatori presenti nelle fragole possono contribuire a ridurre il rischio di malattie cardiache, abbassando i livelli di colesterolo cattivo e migliorando la funzione vascolare. Infine, ma non perché meno importante, secondo alcuni studi, i composti presenti nelle fragole possono svolgere un ruolo fondamentale nella protezione del cervello dall’invecchiamento e dalla degenerazione cognitiva. Ecco due ricette semplici e gustose per portarle in tavola in maniera differente dal solito.

Insalata di fragole e spinaci con feta e mandorle



In una ciotola grande, unire gli spinaci freschi con le fragole affettate. Condire con un filo d’olio d’oliva extravergine, succo di limone, sale e pepe a piacere. Mescolare bene. Aggiungere la feta sbriciolata e le mandorle affettate sulla parte superiore dell’insalata. Servire fresco come contorno leggero o come piatto principale aggiungendo pollo grigliato o gamberetti.

Bruschette con fragole e formaggio



Tostare a parte le fette di pane. Spalmare del formaggio (andrà bene la Philadelphia o, in alternativa della crema di pecorino sardo. A seconda dei gusti si possono scegliere diverse varietà di formaggio) sulle fette di pane tostato. Disporre le fette di fragole affettate sopra il formaggio di capra. Condire con un filo di miele, foglie di timo fresco, sale e pepe a piacere.