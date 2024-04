I sette fatti più importanti a Bari e in Puglia: ecco quali

La mozione di sfiducia su Emiliano presentata dal centrodestra alla Regione. Il mini rimpasto in giunta regionale. In fila per diventare figuranti al corteo storico di San Nicola. Un nuovo arresto nel clan nell’ambito dell’inchiesta Codice Interno. Ecco le notizie principali della settimana appena trascorsa.

Domenica 21 aprile. Inizia la stagione dei grandi eventi a Bari

Lunedì 22 aprile. Il centrodestra alla Regione presenta mozione di sfiducia su Emiliano

Martedì 23 aprile. Mini rimpasto nella giunta Emiliano

Mercoledì 24 aprile. In fila per diventare figuranti del corteo storico

Giovedì 25 aprile. Nuovo arresto nel clan, nell’ambito dell’inchiesta Codice Interno

Venerdì 26 aprile. L’annuncio della Meloni, il Papa in Puglia per il G7

Sabato 27 aprile. Pugno di ferro della polizia locale contro bici e scooter truccati