San Nicola a Bari, sorteggiati i motopescherecci

Dopo la cerimonia, per la prima volta organizzata nella sezione navale della Guardia di Finanza al porto di Bari, si è tenuto il tradizionale sorteggio per scegliere i due motopescherecci che porteranno il quadro e la statua del Santo il 7 e l’8 maggio durante la festa di San Nicola. Sorteggiati dal priore Giovanni Distante affiancato da Matteo Siciliano, rappresentante del comitato festa patronale di San Nicola, il “Domenica Madre” che porterà il quadro e “Nuova Chiara” che porterà la statua.

“Non ho nulla da chiedere a San Nicola – ha detto il sindaco Antonio Decaro – solo di guidare la mano di chi ci sarà dopo di me per accompagnare questa città in un porto sicuro “.