Tik Tok Notes: presto sostituto di Instagram?

A breve Instagram, probabilmente anche in Italia, avrà un competitor degno di nota. Tik Tok ha annunciato il lancio di un’app per la condivisione di foto e testi apparentemente molto simile a quella Meta.

Il nome dell’app è Tik Tok Notes ed è già disponibile in versione beta per Canada e Australia. Ufficialmente nasce come “uno spazio dedicato” per contenuti di foto e testo e un modo per gli utenti di “creare e condividere la propria creatività”.

A quanto pare, per utilizzare Notes non servirà un nuovo account Tik Tok ma si potrà utilizzare quello esistente e sull’app Notes sarà possibile visualizzare sia i precedenti che i futuri post Tik Tok. Sarà quindi possibile pubblicare foto o immagini con una didascalia e, a differenza di Instagram, consentirà di pubblicare un titolo per ciascuna foto, oltre a una didascalia.

Secondo Karen North, esperta di social media digitali e docente presso la University of Southern California, il passaggio alla condivisione di foto può essere interpretato come un tentativo di coinvolgere la grande percentuale di utenti che non si sentono a proprio agio nell’essere riprese. E proprio per questo pare che Tik Tok abbia iniziato ed incoraggiato questo “cambiamento” a partire dai grandi brand, promuovendo l’uso della funzione carosello foto e dunque di immagini statiche, promettendo però di ricevere molti più commenti e condivisioni rispetto ai video.

Pare essere un po’ la stessa strategia utilizzata da Instagram. L’app, infatti, nota esclusivamente per la condivisione di foto, nel 2020 lanciò la funzione reels incoraggiare gli utenti a utilizzare la sua piattaforma per i video di brevi.

La più grande differenza ad oggi tra le due app, è sostanzialmente di forma. Ovvero, ad oggi Instagram o meglio i suoi utenti sono propensi a pubblicare contenuti, sia foto che video, patinati, esteticamente curati, e dunque parliamo di video e foto post prodotti e spesso in linea in un unico stile grafico. Tik Tok invece promuove la “libertà” , i video sono spesso poco professionali e gli utenti sono liberi di ballare e cantare male e non per questo esser criticati, anzi talvolta è proprio quello il motivo della loro fama.

Il Guardian ha riferito che nel 2023 Instagram ha superato TikTok in termini di download di app. Instagram oggi conta 1,5 miliardi di utenti attivi contro 1,1 miliardi di Tik Tok, ma gli utenti di TikTok trascorrono più tempo sull’app rispetto agli utenti di Instagram: 95 minuti al giorno contro 62.

Resta soltanto da vedere se, anche con Notes, questi dati potranno essere confermati o modificati.