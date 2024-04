Accoltella due coetanei durante una lite a Canosa: fermato 20enne

La scorsa notte a Canosa di Puglia vi è stata una violenta lite tra ragazzi sfociata in tragedia: dopo una discussione tra i tre, uno di questi ha afferrato un coltello a serramanico con lama lunga 18 cm e ha iniziato a colpire più volte gli altri due per poi darsi alla fuga. I carabinieri sono giunti immediatamente sul posto per fornire ausilio al personale del 118 e per ricostruire la dinamica dei fatti. I due ragazzi feriti sono stati trasportati presso il nosocomio più vicino dove tutt’ora uno risulta in pericolo di vita. L’arma del delitto è stata rinvenuta su un tavolino del bar e sottoposta a sequestro a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Dalle indagini effettuate e dalla visione delle telecamere presenti sul luogo teatro della lite, i carabinieri hanno eseguito il decreto di fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, a carico di un 20enne, indiziato autore dei reati di tentato omicidio e porto abusivo di armi, in attesa di convalida da parte del Giudice delle Indagini Preliminari. Attualmente il giovane è detenuto presso il carcere di Trani in attesa di giudizio.