Bari, a Santo Spirito l’invasione degli “unni”

Bicchieri di plastica, che fanno da contorno alla barca di un pescatore che stamattina avrà avuto un gran da fare. E’ questo segnalato sui social sul gruppo Marinai Santo Spirito. E la barca non è stato l’unico bidone utilizzato da chi bivacca la notte. Nel porticciolo è stata lasciata immondizia di ogni genere. Plastica, soprattutto, ma anche lattine e bottiglie di vetro. L’ennesima invasione degli unni, come è stata definita sui social con un hashtag purtroppo condivisibile: non ci sono parole.

(Foto Facebook)