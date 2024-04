Bari, incidente a Santo Spirito: centauro in prognosi riservata

E’ in prognosi riservata all’ospedale Di Venere un motociclista coinvolto in un incidente stradale ieri sera alle 19.30 in piazza Vittorio Veneto, vicino al lungomare di Santo Spirito. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale il centauro avrebbe perso il controllo del veicolo andando a finire contro un’auto in sosta.