Comunali Bari: Noi Popolari e Città Futura sosterranno Leccese

“In un momento in cui politica e società sembrano non avere un punto d’incontro e l’unica certezza è l’incertezza che vivono le classi sociali più deboli, anziani, giovani, precari, abbiamo creduto opportuno federare i due movimenti Noi Popolari e Movimento Progetto Città Futura”. Lo annunciano Paolo Magrone di Noi Popolari e Giuseppe Varcaccio e Giuseppe Benedetto di Movimento Progetto Città Futura. I due movimenti saranno a sostegno di Vito Leccese alle comunali di Bari, candidato del Pd, con la lista unica Noi Popolari. “Quest’anno – spiegano – la lista affiancherà il candidato sindaco Vito Leccese e, oltre all’uscente Magrone, si avvarrà del supporto di altri due consiglieri comunali uscenti, Michele Paloscia e Giusi Cascella, oltre all’esperienza dell’ex assessore Peppino Loiacono e di Claudio Schirone, primo dei non eletti con oltre 1000 voti”. Ci saranno “anche candidati – aggiungono – provenienti dalla società civile come l’avvocato Sara Ambruoso, forte dei suoi circa 700 voti nella passata competizione, il direttore di banca Riccardo Campanella, molto attivo nel sociale e nel mondo dello sport, e altri professionisti e rappresentanti della società civile qualificati e in grado di portare la civica a traguardi ancora più importanti rispetto all’ultima competizione. Forti e competitive anche le liste nei municipi”.