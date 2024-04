“Laboratori a cielo aperto”: souvenir creati a mano a Bari vecchia

Un primo maggio all’insegna dell’artigianato. In piazza dell’Odegitria si terrà infatti la prima edizione de “Il Laboratorio a cielo aperto”, organizzato dall’Associazione SpaccaBari. I maestri d’arte guideranno cittadini (e non) alla realizzazione di un souvenir locale che si potrà portare via gratuitamente al termine dell’esperienza.

“E’ tutto pronto per la prima edizione del laboratorio – racconta Biagio Diana (detto Gino), dell’Associazione culturale Spacca Bari- Creiamo insieme un souvenir barese. E lo facciamo per accogliere i turisti così come anche per mantenere vive le tradizioni dell’artigianato”.

Si tratta di una prima edizione che prenderà piede non solo a Bari, ma anche nelle province. Si tratta di una esperienza totalmente gratuita.