Tassa di soggiorno a Bari, Federalberghi presenta nuovo ricorso al Tar

“Il sindaco di Bari ha nominato, con colpevole ritardo, i tre componenti del Comitato di indirizzo relativo all’applicazione della tassa di soggiorno, l’iniquo balzello che i turisti devono pagare senza ricevere alcun servizio come corrispettivo. In rappresentanza delle associazioni di categoria sono state scelte tre persone che nulla hanno a che vedere con la conoscenza, la frequentazione e la gestione del sistema turistico ricettivo della città. Una di loro, imprenditrice del turismo termale, vive fra Trani e Roma e opera a Margherita di Savoia, il secondo svolge attività dirigenziali per la Confcommercio Puglia e vive a Martina Franca, la terza persona, invece, ha ruoli di rappresentanza nella Confesercenti provinciale e vive e opera a Molfetta. Tutti e tre, insomma, non vivono a Bari, ma la frequentano saltuariamente, come i tanti pendolari che, talvolta, sono costretti a pernottarvi usando le strutture ricettive baresi e, quindi, pagando la tassa di soggiorno. Queste nomine non rappresentano in alcun modo le associazioni di categoria del segmento turistico ricettivo di Bari che ha come principale nucleo operativo le aziende ricettive alberghiere (rappresentate per l’80 per cento da Federalberghi) e quelle dell’extra alberghiero”. Lo scrive in una nota Federalberghi a Bari che annuncia nuovo ricordo al Tar, perché “il provvedimento del Comune non rispetta il criterio di “rappresentanza” sancito dall’art 14 del Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta di soggiorno”, continua la nota.

“Nella gestione della tassa di soggiorno – continua la nota – ancora una volta il sindaco e la sua assessora al ramo dimostrano sciatteria e scarsa attenzione verso il turismo cittadino. In più, come hanno purtroppo confermato le ultime gravi vicende giudiziarie riguardanti aziende ed enti comunali, il Sindaco, o chi per lui, ha riconfermato la sua incredibile leggerezza nel firmare decreti di nomina di sua competenza senza neanche leggere i curricula degli interessati, fidandosi semplicemente dell’ente e/o del gruppo segnalante. L’iniqua tassa ai turisti fu imposta fin dall’ottobre 2023, anche se il “procedimento non risultasse ancora completato” (come rilevato dal Tar Puglia). Persino l’approvazione del disciplinare del Comitato di indirizzo fu fatta in zona Cesarini. Il Sindaco e l’assessora, però, festeggiarono il primo milione di incassi e l’iscrizione al bilancio comunale di una nuova voce di entrata, anche se, per legge, l’individuazione della destinazione dei proventi dell’imposta deve essere preventiva e non postuma alla raccolta. Dopo sette mesi si è arrivati alla prima riunione di un Comitato con sette componenti, in maggioranza dipendenti del Comune, e

con i tre spettanti alle associazioni di categoria completamente estranei alle dinamiche della ricettività turistica barese”.

Secca la replica dell’assessore Ines Pierucci: “Non penso che la competenza in materia di turismo sia direttamente proporzionale all’indirizzo di residenza”