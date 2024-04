Bari, il popolo del centrodestra abbraccia Fabio Romito

C’era il popolo del centrodestra in corso Vittorio Emanuele dove al civico 102, è stato inaugurato il comitato elettorale di Fabio Romito, candidato sindaco per la coalizione di centrodestra. Entra sempre più nel vivo la campagna elettorale del centrodestra in vista delle elezioni comunali dell’8 e 9 giugno prossimi.

Un passaggio obbligato per lanciare la volata per la poltrona di primo cittadino. Sarà quello il centro nevralgico della campagna elettorale di un Romito che appare sempre più a suo agio nel ruolo di prescelto. “È arrivato l’avvio di una nuova stagione”, ha più volte annunciato l’esponente leghista. Al suo fianco tutti i referenti cittadini e metropolitani della coalizione di centrodestra. Ma anche i parlamentari Roberto Marti, Filippo Melchiorre, Marcello Gemmato e Francesco Paolo Sisto.