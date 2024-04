Bari, piazze pedonali abbandonate: “Manutenzione inesistente”

“Qui si parla di rivoluzione della città, ma non si parla di abbandono. Questo è quello che è successo nel corso degli anni: sono state create piazze e aree pedonali e subito dopo sono state abbandonate al loro destino”. La denuncia è di Luca Bratta, rappresentante di un comitato di cittadini del primo municipio.

“Molte piazze come Disfida di Barletta- Redentore – Maugeri – spiega ancora – sono state completamente abbandonate: non c’è stata potatura, lo sfalcio dell’erba infestante pericolosissima per gli amici a quattro zampe, per la formazione dei forasacchi); l’irrigazione è inesistente, le canalette per il recupero delle acque meteorologiche sono ostruite, l’illuminazione è insufficiente o completamente coperta da chiome, pavimentazione antitrauma già tutta sollevata e per concludere, sulla pavimentazione si sono formate delle zone con il muschio pericolosissime perché , rendono la pavimentazione scivolosa. Sono anni che chiediamo un intervento e una maggiore manutenzione, ma nulla è stato fatto”.