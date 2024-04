Bari, sciolto il movimento politico “Sud al Centro”

Il movimento politico “Sud al Centro” è stato sciolto. È quanto deciso in data odierna dagli associati che hanno deliberato così lo scioglimento. Ad annunciarlo il presidente del movimento, nonché presidente uscente del Municipio 2, Gianlucio Smaldone. Giò la settimana scorsa, lo stesso movimento, aveva annunciato non avrebbero partecipato alla corsa per le comunali.