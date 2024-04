Bevono bibita e si sentono male, 4 intossicati nel Brindisino

Intossicati dopo aver bevuto una bibita confezionata, è accaduto nel Brindisino. In quattro, tra cui un adulto e tre ragazzini, sono stati trasportati in ospedale per una presunta intossicazione manifestatasi nella serata di domenica, dopo che, in casa di un conoscente, a Francavilla Fontana, avevano bevuto una bibita confezionata. Due dei ragazzini, minorenni, sono stati ricoverati al Perrino, nel reparto di pediatria. Il più grave dei due, arrivato in ospedale privo di sensi, è stato inizialmente ricoverato in rianimazione, ma adesso sarebbe fuori pericolo ed è stato pertanto trasferito in reparto. Le dimissioni sono previste in tempi brevi. Gli altri due, un papà con suo figlio, sono stati sottoposti ad accertamenti e successivamente dimessi. Sul fatto sono in corso le indagini da parte dei carabinieri che hanno sequestrato e sottoposto ad analisi la bevanda in questione.