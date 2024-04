Festa di San Nicola a Bari, in corso il montaggio delle luminarie

In attesa dei primi eventi per la festa di San Nicola e dopo il sorteggio dei motopescherecci che si è tenuto domenica 28 aprile nella stazione navale della Guardia di Finanza, sono iniziati in piazza del Ferrarese i lavori per sistemare le tradizionali luminarie. I primi appuntamenti della festa sono previsti a partire dal 2 maggio con i mini-cortei nei municipi e il 6 maggio con figuranti che nel centro storico annunceranno il corteo del giorno dopo. Il 7 maggio toccherà al corteo storico, con partenza da piazza Federico II di Svevia alle ore 20, l’8 maggio la cerimonia e il tradizionale imbarco della statua alle 12 ed infine il 9 maggio con il prelievo della Sacra Manna.